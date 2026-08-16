שמחה מיוחדת נערכה בשבוע החולף בבית המדרש סטריקוב, כאשר מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א כיבד בנוכחותו את שמחת השבע ברכות לנכדת כבוד קדושת האדמו"ר מסטריקוב שליט"א. הכלה היא בתו של הרה"צ רבי פנחס נפתלי בראנדר, המנוי על תלמידיו המובהקים של ראש הישיבה.

כבוד ראש הישיבה שהה בשמחה כמחצית השעה, ואף עמד פעמיים להשתתף בריקודים. השמחה תוכננה במקור להתקיים באולם שבקומת המרתף, אך משהתברר כי ראש הישיבה מתכבד בנוכחותו, הועלתה כל השמחה להיכל בית המדרש עצמו, כדי לחסוך ממנו את הירידה למטה.

רגעי התרגשות עמוקה אפפו את המשתתפים ואת ראש הישיבה כאחד. מרן שליט"א שב והזכיר את הימים שעברו, בהם נהג להשתתף בשמחות בבית המדרש לצד בן דודו האדמו"ר מסטריקוב זצוק"ל, ואף סיפר כי נהג לומר דווקא בבית מדרש זה את הסליחות הראשונות.