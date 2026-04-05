חסד וקדושה: בסיום עבודתו הטמירה של האדמו"ר מסטריקוב במהלך ימי ערב הפסח, ולאחר שחילק באופן אישי מאות מעטפות תמיכה וסיוע לנשברי לב, אלמנות ונזקקים כדי שיוכלו לחוג את החג בהרחבה, יצא האדמו"ר למעמד "שאיבת מים שלנו" בליל אור לארבעה עשר | בבוקרו של ערב החג, ערך האדמו"ר את מעמד שריפת החמץ בסמוך למרכז החסידות בבני ברק, כשהוא מבער את החמץ בחרדת קודש (חסידים)
אלפים מתושבי בני ברק נהרו אמש בערוב היום של אור לארבעה עשר בניסן, אל בארות המים שבשכונת 'קריית הרצוג' למעמד שאיבת מים שלנו לקראת אפיית מצות המצווה של ערב פסח בצהרי היום | בראש הצועדים נצפו גדולי ישראל, חלקם הגיעו כשהם לבושים בבגדי שבת יחד עם קהל החסידים | בקול רינה ותודה לבורא כל יצור שאבו גדולי ישראל את המים בששון ובשמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מסטריקוב. בן לחתנו הרה"ג מרדכי סופר, ראש כולל 'אמרי סופר', ובנו של הגה"צ רבי שמעון סופר, אב"ד ערלוי בני ברק. עב"ג הכלה בת הרה"ג יחיאל יהושע רבינוביץ, רב קהילת "תפארת יעקב" בבית שמש, בנו של הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעל ה'פסקי תשובות' וחתן הגה"צ אליעזר ארנסטר, רבה של קריית "מאור החיים" בצפת | במהלך השמחה פיזז החתן כשהוא אוחז בדיני הדסים בידו, כפי המובא בספרי קבלה | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מסטריקוב הגיע אמש לביקור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו להזמינו לשמחת נישואי נכדו | ביקור זה, שתוכנן בתחילה כביקור נימוסין, הפך במהירות לשיח תורני עמוק שהותיר רושם עז על הנוכחים - במהלך הביקור, שנמשך כחצי שעה, שקעו שני גדולי התורה בדיון מעמיק, הם צללו יחדיו לים התורה ופלפלו בהנאה רבה בהויות אביי ורבא| צפו בתיעוד (חסידים)
רבנים רומי מעלה, לצד הורים וסבים נרגשים נטלו חלק בשבוע האחרון במסיבת החומש ב'תלמוד תורה' בני אהרן דחסידי מחנובקא בעלזא בירושלים | חתני החומש אמרו בנועם ובחן את הפסוקים כנהוג, ובסיום המעמד פצחו במחול על כתפי הוריהם | בין האדמו"רים שנצפו: האדמו"רים מזוטשקא, לוצק, זוועהיל, סטריקוב, גאב"ד קריית צאנז ירושלים, אב"ד לינז, אב"ד ביתר, ורב בית כנסת מאקאווא אשדוד, אשר להם צאצאים בת"ת (חרדים)
לקראת שלושת ימי הגבלה, אשר לפני חג השבועות, הופיע האדמו"ר מסטריקוב בהיכל ישיבת 'עץ חיים' דבאבוב, המתנוסס לתפארה בעיר בני ברק, ונשא דברות קודש, דברי חיזוק לפני מאות בחורי החמד ששתו בצמא את דבריו המרתקים שנאמרו בלשון צח ובשפה ברורה ונעימה | שוקי לרר התיישב בצד ההיכל, התחזק מהדברים ומגיש גלריה מרהיבה (חסידים - ישיבות)
ברחבת בית מדרשו הגדול ההולך ונשלם לתפארה בעיר בני ברק, העלה האדמו"ר מסטריקוב שלהבת אש קודש במדורה לכבוד התנא האלוקי | אחר המעמד ערך הרבי טיש לכבוד היום, במהלכו גזז מחלפות ראשי ילדי החלאקה של החסידות, כשהאדמו"ר נוהג כמנהג יראים ושלמים, לגזוז במקום הבלורית (חסידים)