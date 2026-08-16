( צילום: דוברות המשטרה )

אירוע ביטחוני חריג התרחש היום (יום ראשון) באזור חוות מצודת דוד שביהודה ושומרון, כאשר תושבי המקום איתרו חפץ חשוד המחובר לדגל פלסטיני. הדיווח שהועבר למערכות הביטחון עורר חשש ממשי למטען חבלה, בייחוד לאור ניסיונות חוזרים של גורמים עוינים לבצע פרובוקציות ופיגועים כנגד תושבי האזור וכוחות הביטחון הפועלים במרחב.

בעקבות הדיווח הוזעקו באופן מיידי כוחות משטרה ממחוז יהודה ושומרון, יחד עם חבלני מג"ב איו"ש שהגיעו בליווי כוחות צה"ל. הכוחות הקימו מתחם סגור סביב הזירה והחלו בפעולות מקצועיות לבדיקת החפץ והסרת הסכנה. החבלנים ביצעו סריקות מדוקדקות באמצעות ציוד מיוחד, ולאחר בדיקה יסודית התברר כי אין מדובר במטען חבלה אמיתי. החפץ זוהה כמטען דמה שהורכב ככל הנראה במטרה להטיל אימה ולגרום לבהלה בקרב תושבי האזור.

( צילום: דוברות המשטרה )

מבדיקת הממצאים בשטח עולה כי מי שהניחו את החפץ השתמשו בדגל פלסטיני שהוצב על מקל עץ ברכס המשקיף על מבני החווה. בתחתית המקל הוצמדו, באמצעות סרט מדביק אדום, פריטי אמל"ח ותרמילים המחוברים לחוטי חשמל צהובים – בצורה המחקה מנגנון הפעלה של מטען מאולתר. תרגיל מסוג זה נועד בדרך כלל למשוך תושבים או כוחות ביטחון להתקרב לדגל או לגעת בו, ובכך ליצור הפרעה לשגרת החיים התקינה באזור.

לאחר שהחבלנים השלימו את הטיפול בחפץ והסירו את הסכנה, הועברו כל הפריטים שנאספו בזירה להמשך בדיקה במעבדות הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל. משטרת מחוז יהודה ושומרון פתחה בחקירה רשמית במטרה לאתר את המעורבים בהנחת מטען הדמה ולהביאם לדין. גורמי הביטחון חוזרים ומזכירים לתושבים שלא להתקרב לחפצים חשודים או לדגלים המוצבים בשטח, ולדווח מיד למוקד 100 של המשטרה.