פיתוח טכנולוגי משמעותי מדווח בימים אלה מהחזית האוקראינית: הכוחות הרוסיים החלו להפעיל רחפני תקיפה בשיטה חדשה המכונה "רחפני ארב". מדובר בכלי טיס בלתי מאוישים המצוידים במיקרופונים רגישים המאפשרים להם לזהות כלי רכב מתקרבים ולהתנפל עליהם ללא אזהרה מוקדמת.

לפי דיווחים של גורמים אוקראיניים, ובהם היועץ הטכנולוגי סרגיי בסקרסטנוב המכונה "פלאש", אופן הפעולה של הרחפנים החדשים שונה מהותית מהשיטות המוכרות: הרחפן טס לעומק השטח, נוחת במקום מוסתר - חצר, מאחורי שער או בין צמחייה - ועובר למצב המתנה שקט. ברגע שהמיקרופון המותקן עליו קולט רעשי מנוע של רכב מתקרב, המפעיל מפעיל אותו מרחוק והרחפן ממריא לתקיפה מיידית, לעיתים מכיוונים בלתי צפויים כגון מאחור או מהצד.

תיעוד שפורסם מהשטח מדגים את שיטת הפעולה החדשה: ניתן לראות רחפן שוכב ללא תנועה בחצר, מוסתר מאחורי שער עץ ישן ובין עשבייה גבוהה. לאחר זמן המתנה, הרחפן ממריא פתאום לעבר כביש סמוך ומתקרב במהירות לכלי רכב הנושא סימונים אוקראיניים. השיטה הופכת את התנועה בכבישי אספקה וחיזוק למסוכנת באופן משמעותי, שכן סריקה ויזואלית רגילה אינה מספקת עוד להתרעה מוקדמת.

הפלטפורמה העיקרית המשמשת לטקטיקה זו היא רחפן הסיב-אופטי "קניאז ואנדאל נובגורודסקי" (KVN), שגרסאותיו החדשות מגיעות לטווח של כשלושים קילומטר, עם דיווחים על גרסאות ארוכות טווח עוד יותר. הקישור בסיב אופטי מעניק לרחפן חסינות מפני לוחמה אלקטרונית, והוספת החיישן האקוסטי פותרת בעיה שאפיינה דגמים קודמים של "רחפני ממתין" (ז'דון) - אלה ישבו ישירות על הכביש ונזהו בקלות על ידי רחפני סיור.

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החיישן הקולי מקשה באופן ניכר על זיהוי וניקוי מוקדם של הרחפנים מהאוויר, שכן נהגים עלולים שלא להבחין בנוכחותם עד לרגע האחרון. שני הצדדים משתמשים כבר תקופה ברחפני ארב, אולם השילוב של מיקרופונים רגישים יחד עם קישור סיב אופטי מהווה שדרוג משמעותי ביכולות התקיפה.

הדיווחים על השיטה החדשה פורסמו באמצע חודש אוגוסט השנה, והם מצטרפים למגמה רחבה יותר של שיפור מתמיד ביכולות הרחפנים הרוסיים. כידוע, רוסיה משתמשת בנשק מתקדם המאפשר תקיפה מדויקת ממרחקים ניכרים, והופך מטרות איטיות לפגיעות במיוחד.

המלחמה הטכנולוגית ברחפנים ממשיכה להתפתח בקצב מהיר, והשטח הופך למסוכן יותר עבור כל הנעים בכבישים. הטכנולוגיה החדשה ממחישה את המרוץ המתמיד בין יכולות התקיפה לבין אמצעי ההגנה, כאשר כל צד מנסה למצוא פתרונות חדשניים להתמודדות עם האיומים המתפתחים.