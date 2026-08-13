50 ספינות תבואה הותקפו בים השחור

בחודשיים האחרונים מתנהלת מערכה אכזרית בים השחור, כאשר כוחות רוסיים תוקפים באופן מתמשך ושיטתי ספינות אזרחיות המשמשות להובלת תבואה מנמלי אוקראינה. המתקפות, שהחלו עם פתיחת עונת הקציר, הביאו כמעט לשיתוק מוחלט של תנועת כלי השיט בנמל אודסה ובנמלים נוספים באזור, ומעוררות חשש כבד ממשבר מזון בהיקף עולמי.
נתונים שפורסמו מצביעים על כך שבחודשים יוני ויולי בלבד, תקפו הכוחות הרוסיים לפחות 50 ספינות מסחר, והתקפות אלו גבו את חייהם של למעלה מ-30 אזרחים. דמיטרו ברינוב, נשיא איגוד הנמלים האוקראיני, אמר בראיון שפורסם: "רוסיה צדה את הכלים האלה. מדובר בציד מקצועי של כלי שיט אזרחיים".
התקפות אלו מהוות המשך למאבק הימי הממושך בין שתי המדינות על נתיבי השיט החיוניים באזור. נשק מתקדם המאפשר תקיפות מדויקות ממרחקים ארוכים הפך את ספינות המטען האיטיות למטרות פגיעות. לפי הערכות, המתקפות הרוסיות מהוות תגובה לפעולות אוקראיניות נגד מכליות נפט ומטענים רוסיים בים אזוב, שהותירו את חצי האי קרים במצב של בידוד וחוסר באספקת דלק.
ביום רביעי בשבוע שעבר ביצעה אוקראינה תקיפה משמעותית על נמל נובורוסייסק הרוסי בים השחור, תוך שימוש בכטב"מים, טילים ומערכות ימיות בלתי מאוישות. הנשיא זלנסקי מסר כי נפגעו עמדות הגנה אווירית, רציפים ותשתיות נמל. על פי דיווחים רוסיים, שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה, ביניהם ילד בן שמונה, וכ-60 מבני מגורים ניזוקו. ראש העיר הכריז על מצב חירום.
המשבר בים השחור הוא חלק מתופעה רחבה יותר המאיימת על אחד מעקרונות היסוד של הסדר הבינלאומי: חופש השיט. נתיבי שיט מרכזיים כמו הים האדום ומיצר הורמוז נמצאים תחת לחץ מתמיד, כאשר גורמים ממלכתיים ולא-ממלכתיים משתמשים בכטב"מים, טילים נגד ספינות ומוקשים כדי לשבש את התנועה הימית. מיצר הורמוז, נתיב מפתח להעברת נפט וגז, נסגר למעשה מאז התקיפה האמריקאית-ישראלית באיראן בפברואר.
בנמל אודסה ובשני נמלים נוספים בסביבתו, המהווים כ-60% מהכנסות היצוא החודשיות של אוקראינה בהיקף של 3.5 מיליארד דולר, עלול להיווצר מצב שבו מיליוני טונות תבואה יילכדו במקום. המועצה החקלאית האוקראינית, ארגון סחר מרכזי, הזהירה מפני גל של פשיטות רגל והפצירה בממשלה להעניק הלוואות חירום וערבויות ממלכתיות.
המצב מעורר זיכרונות מהמצור הרוסי על נמלי אוקראינה בשנת 2022, שגרם לעלייה חדה במחירי המזון העולמיים והעמיד כ-70 מיליון בני אדם בסכנת חוסר ביטחון תזונתי חמור. ביולי אותה שנה, האו"ם וטורקיה תיווכו להסכם הדגנים של הים השחור, שאפשר חידוש השיט. ההסכם קרס שנה לאחר מכן, אך עד אז הצליחה אוקראינה לדחוק את הצי הרוסי מהאזור הצפוני של הים השחור.
כעת, עם תחילת עונת הקציר, המשבר מאיים להחמיר. אוקראינה משמשת ספקית מרכזית של חיטה, תירס ושעורה לשווקים עולמיים, ובמיוחד למדינות באפריקה התלויות בייבוא התבואה שלה. חסימת היצוא עלולה לגרום למחסור בלחם ולחוסר ביטחון תזונתי במדינות רבות, בעיקר באלה שכבר סובלות ממשברים כלכליים.
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