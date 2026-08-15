עיתון 'וושינגטון פוסט' פרסם דיווח על תסכול הולך וגובר בקרב מדינות המפרץ הפרסי, בעלות בריתה המסורתיות של ארצות הברית, מהאופן שבו מנהל הנשיא טראמפ את המתיחות מול איראן. על פי הדיווח, המסתמך על גורמים ערביים ומערביים, המדינות חוששות שהממשל האמריקני אינו מצליח לקדם מהלכים דיפלומטיים שיביאו לסיום העימות.

סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, כווית ובחרין מביעות תסכול מהמשך התקיפות בטילים ובכלי טיס בלתי מאוישים באזור. על פי הדיווח, חלק מהמדינות אף החלו לשקול ברצינות האם ראוי להמשיך ולאפשר את נוכחותם של מתקנים צבאיים אמריקניים נרחבים בשטחן.

גורם בכיר באחת ממדינות המפרץ נקב בדברים חריפים: "טראמפ פתח את המלחמה ואנחנו אלה שמשלמים עליה". הוא הדגיש כי הכעס כלפי וושינגטון הגיע לשיא מאז פרוץ העימות בפברואר 2026. החשש המרכזי באזור נוגע לדרך ניהול המשבר, כאשר הנשיא האמריקני מאיים שוב ושוב על טהראן אך נסוג מאיומיו לאחר מכן. באדר אל-סייף, חוקר היסטוריה באוניברסיטת כווית, ציין כי "עוד לפני כל הזיגזגים האלה של טראמפ, לא הייתה אסטרטגיה ברורה".

במסגרת בחינת חלופות אסטרטגיות, חתמו בשבוע שעבר סעודיה, טורקיה ופקיסטן על הסכם ביטחוני המכונה "הסכם מכה". גורם אירופי בכיר המצוי בקשר עם מנהיגים באזור הגדיר זאת כ"מסר לארצות הברית", והסביר כי שלוש המדינות "מבקשות לגוון את שותפויות הביטחון שלהן", מאחר ש"מנקודת מבטן, ארצות הברית אינה מספקת מענה מספק".

דיפלומט מערבי הפועל באזור הוסיף כי בעוד שבעבר נתפסה הנוכחות האמריקנית כ"רע הכרחי", כיום "עצם ההכרח בפריסת הכוחות באזור מוטל בספק".

מנגד, בבית הלבן דוחים את הטענות על משבר ביחסים. גורם בממשל מסר כי לנשיא טראמפ "יש יחסים יוצאי דופן עם כל השותפות במפרץ". גורמים אירופיים ציינו כי בתחילת העימות המדינות "בהחלט לא התנגדו למלחמה", מתוך ציפייה לניצחון מהיר, אך עמדתן השתנתה באפריל 2026, כאשר התברר להן שהמשטר בטהראן אינו צפוי ליפול וכי איראן אינה מתכננת לפתוח מחדש את מצר הורמוז.