במעמקי האדמה ברכס עלי א-טאהר שבדרום לבנון מתרחש בימים אלו אחד המבצעים המורכבים במלחמה הנוכחית: מצור הדוק על עשרות מחבלים ובכירים איראנים שנלכדו במערכת מנהרות נרחבת ללא יכולת מילוט.

על פי פרסומים בכלי תקשורת ישראליים ולבנוניים, כארבעים פעילים שוהים במלכודת התת-קרקעית, וביניהם קצינים בכירים ממשמרות המהפכה האיראניות שהיו אחראים על התיאום המבצעי והלוגיסטי עם ארגון החיזבאללה. נוכחותם של הבכירים האיראנים הופכת את המצור למשמעותי במיוחד מבחינה מבצעית ואסטרטגית, ויוצרת נקודת לחץ כבדה על המשטר בטהרן.

מתחם תת-קרקעי שנבנה במשך עשורים

רכס עלי א-טאהר, המתנשא לגובה כ-700 מטר ומשקיף על אזור נבטיה, מסתיר מתחתיו מערכת מנהרות עצומה שנבנתה לאורך כעשרים שנה בסיוע איראני ישיר. מתחם זה שימש כמרכז פיקוד ותיאום של יחידת באדר בחיזבאללה, ומהווה את אחד המתקנים התת-קרקעיים המשמעותיים ביותר שנחשפו עד כה במהלך הלחימה.

כוחות צה"ל שולטים בשטח מעל הרכס ומקיפים אותו מכל עבר. על פי הדיווחים, הכוחות הישראליים ניתקו את צינורות אספקת המים למתחם וחוסמים כל ניסיון להברחת ציוד או מזון באמצעות רחפנים ואמצעי מעקב מתקדמים. המצור ההדוק יוצר מצב קשה ביותר עבור הלכודים במנהרות.