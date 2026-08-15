בבלי
מתיחות דיפלומטית

טייסים איראנים מוחזקים בשבי בקטאר

טהראן מפרסמת כי שלושת הטייסים ששרדו את התרסקות מטוסי הקרב במרץ נמצאים בחיים בדוחא | איראן מאשימה את קטאר במניעת קשר עם השבויים | הפרשה מחריפה את המתיחות בין המדינות ומדגישה את מעמדה הדו־משמעי של קטאר

סוללת טילי פטריוט (צילום: שלוחת צבא גרמניה בנאט"ו)

הצבא האיראני פרסם בשבת הודעה רשמית לפיה שלושה טייסים איראנים נמצאים בחיים ומוחזקים בשבי בקטאר. הטייסים השתתפו במשימות תקיפה בחודש מרץ האחרון, כאשר מטוסי הקרב מדגם SU24 שבהם טסו התרסקו במהלך הפעילות.

במקביל להודעה, מופנית ביקורת חריפה מטהראן כלפי השלטונות בדוחא. גורמים איראנים טוענים כי קטאר מונעת מהטייסים השבויים כל אפשרות ליצור קשר עם משפחותיהם או עם נציגים רשמיים איראנים.

פרשת השבויים מוסיפה שכבה נוספת למתיחות הקיימת בין שתי המדינות. המשבר הגיע לשיאו באמצע חודש מרץ, כאשר תקפה בטילים את מתקן הגז ראס לאפאן שבקטאר. התקיפה גרמה נזק משמעותי למתקן והסלימה את העימות בין הצדדים.

רקע לאירועים מתגלה מדיווח שפורסם ב"וושינגטון פוסט", לפיו התקיימו מגעים חשאיים בין המדינות. על פי הדיווח, קטאר הציעה לאיראן בתחילת המלחמה להשבית את המתקן מיוזמתה, במטרה להעלות את מחירי האנרגיה ולהפעיל לחץ על ארצות הברית וישראל, תמורת הבטחה לחסינות מפני תקיפה.

אכן, קטאר השביתה את המתקן ביום השלישי למלחמה בנימוק של שיקולים ביטחוניים. אולם צילומי לוויין שצולמו באותה תקופה הראו כי המתקן לא נפגע כלל. נציגי קטאר הכחישו בתוקף את הדיווח והגדירו אותו כשקרי.

גורמים בדוחא הדגישו כי כל הצעדים שננקטו נועדו אך ורק להגנה על העובדים במתקן. הפרשה מדגימה את המצב המורכב של קטאר, המארחת בשטחה את בסיס חיל האוויר האמריקני אל־עודיד, ובמקביל מאפשרת את שהותם של מנהיגי חמאס בשטחה, ומנהלת שיתוף פעולה עם איראן בניהול שדות גז משותפים.

טראמפ (צילום: הבית הלבן)
איראןקטארטייסיםבבלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעדכוני ביטחון ומלחמה גלובליים, פיתוחי נשק מתקדמים ביבשה, באוויר ובים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר