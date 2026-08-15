הצבא האיראני פרסם בשבת הודעה רשמית לפיה שלושה טייסים איראנים נמצאים בחיים ומוחזקים בשבי בקטאר. הטייסים השתתפו במשימות תקיפה בחודש מרץ האחרון, כאשר מטוסי הקרב מדגם SU24 שבהם טסו התרסקו במהלך הפעילות.

במקביל להודעה, מופנית ביקורת חריפה מטהראן כלפי השלטונות בדוחא. גורמים איראנים טוענים כי קטאר מונעת מהטייסים השבויים כל אפשרות ליצור קשר עם משפחותיהם או עם נציגים רשמיים איראנים.

פרשת השבויים מוסיפה שכבה נוספת למתיחות הקיימת בין שתי המדינות. המשבר הגיע לשיאו באמצע חודש מרץ, כאשר איראן תקפה בטילים את מתקן הגז ראס לאפאן שבקטאר. התקיפה גרמה נזק משמעותי למתקן והסלימה את העימות בין הצדדים.

רקע לאירועים מתגלה מדיווח שפורסם ב"וושינגטון פוסט", לפיו התקיימו מגעים חשאיים בין המדינות. על פי הדיווח, קטאר הציעה לאיראן בתחילת המלחמה להשבית את המתקן מיוזמתה, במטרה להעלות את מחירי האנרגיה ולהפעיל לחץ על ארצות הברית וישראל, תמורת הבטחה לחסינות מפני תקיפה.

אכן, קטאר השביתה את המתקן ביום השלישי למלחמה בנימוק של שיקולים ביטחוניים. אולם צילומי לוויין שצולמו באותה תקופה הראו כי המתקן לא נפגע כלל. נציגי קטאר הכחישו בתוקף את הדיווח והגדירו אותו כשקרי.

גורמים בדוחא הדגישו כי כל הצעדים שננקטו נועדו אך ורק להגנה על העובדים במתקן. הפרשה מדגימה את המצב המורכב של קטאר, המארחת בשטחה את בסיס חיל האוויר האמריקני אל־עודיד, ובמקביל מאפשרת את שהותם של מנהיגי חמאס בשטחה, ומנהלת שיתוף פעולה עם איראן בניהול שדות גז משותפים.