פרט מדאיג התגלה היום (יום שישי) בכתב האישום שהוגש כנגד שני בחורים בני 18 מרחובות, החשודים בהצתת מסעדה בגבעתיים. על פי המסמכים, כשבועיים טרם מעצרו פנה אחד הנאשמים, אושר בייך, לתוכנת הבינה המלאכותית ChatGPT בשאלות שונות, ביניהן: "מה הדין על שריפת חנות?", "אם המקום היה סגור ולא היה אף אחד בסביבה?" וכן "מה זאת אומרת עונשי מאסר ממושכים?".

בייך וחברו, חנן יעקב, שניהם תושבי רחובות, הועמדו לדין בחשד להצתת מסעדה מרשת ג'פניקה בחודש שעבר. הפרקליטות פנתה לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם של שני הנאשמים בהצתה בנסיבות מחמירות עד לסיום ההליכים המשפטיים.

על פי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, תכננו השניים יחדיו את הצתת הסניף של רשת המסעדות האסייתיות ברחוב דרך השלום בגבעתיים. בשעות הבוקר המוקדמות יצאו השניים ביחד מרחובות ונסעו לבני ברק, שם רכשו קורקינט חשמלי ושלושה בקבוקי פלסטיק, כל אחד בנפח של ליטר וחצי, שמילאו בחומר דליק.

כמו כן, לפי הנטען בכתב האישום, הצטיידו הנאשמים בכפפות, במסכת פנים ובאמצעי הצתה נוספים. לאחר ההכנות נסעו השניים על הקורקינט לכיוון המסעדה כשהם לבושים בסוודרים עם ברדס. בהגיעם למקום, סמוך לשעה 04:17 בבוקר, חבשו את הברדסים על ראשיהם.

על פי התיאור בכתב האישום, ניגש יעקב אל המסעדה, שהייתה מוארת ובה שהה עובד באותה שעה, ושפך את תכולת שלושת בקבוקי החומר הדליק על דלתות המסעדה, על חלונותיה, על אזור הכניסה ועל אדניות וצמחייה שהיו בסמוך למקום. לאחר מכן, בידיעתו של בייך שהמתין לו בקרבת מקום על הקורקינט, הצית יעקב את החומר הדליק, כך לפי הנטען.

האש התפשטה במהירות ואחזה בצמחייה, בשולחן ישיבה, במצללה, בדלתות ובחלונות המסעדה. השניים ברחו מהמקום יחדיו על הקורקינט. בכתב האישום צוין כי כתוצאה מהמעשה ניזוקו חלון המסעדה, אדניות, צמחייה, שולחן ישיבה ומצללה. הנזק הכולל למסעדה הוערך בכ-13,500 שקלים.

בבקשת המעצר שהגישה עורכת הדין תמר טייטלבאום מפרקליטות מחוז תל אביב מפורטות הראיות שנאספו כנגד שני הנאשמים. בין הראיות נמנים צילומי מצלמות אבטחה המתעדים את יציאתם של השניים מרחובות, הגעתם לבני ברק, נסיעתם לעבר המסעדה, את אירוע ההצתה עצמו ואת מסלול הבריחה שלהם.

בנוסף מוזכרות בבקשה עדויות של נהגים שהסיעו את השניים, וכן ממצאים מפריקת מכשירי הטלפון הנייד של שני הנאשמים. הממצאים מצביעים, לטענת התביעה, על התכתבויות ביניהם סמוך לאירוע, הזמנת מוניות ומיקומי הטלפונים בזמן האירוע, התואמים את הנראה בצילומי מצלמות האבטחה.

בבקשה נטען עוד כי מבדיקת מכשיר הטלפון של בייך התברר שהוא עיין בכתבות שפורסמו על אירוע ההצתה ושמר אותן. באשר לגרסאות הנאשמים, נמסר בבקשת המעצר כי יעקב מכחיש באופן כללי את המיוחס לו ושומר על זכות השתיקה, וכי גם בייך שומר על זכות השתיקה.

בבקשת המעצר צוין עוד כי במהלך הפסקה באחת מחקירותיו, ובטרם נעצר בייך, שאל יעקב את החוקר מדוע אין עוד עצור איתו אם הם יודעים הכול. הפרקליטות כתבה בבקשה: "השניים הציתו מסעדה מוארת שבה שהה באותה עת עובד, ובכך העמידו לטענתה את הציבור ואת העובד בסכנת חיים ממשית, כאשר רק בדרך נס הסתיים האירוע בנזק רכושי בלבד".

הפרקליטות הוסיפה כי למרות שלשני הנאשמים אין עבר פלילי, נתון זה אינו מקטין מחומרת המעשה המיוחס להם ומהעובדה שלטענתה המעשה בוצע על רקע גל מתמשך של מעשי אלימות כנגד רשת מסעדות ג'פניקה. לבייך מיוחסות גם עבירות של התחזות לאדם אחר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו, לאחר שניסה להימלט מהשוטרים בעת מעצרו ולא הזדהה בפניהם בשמו האמיתי.