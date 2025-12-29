למעלה מיממה של תפילות: המונים נהרו אתמול (שני) לפקוד את ציונו של האדמו"ר הרה"ק משטפנשט זי"ע הטמון בבית העלמין 'נחלת יצחק' בגבעתיים, לרגל יומא דהילולא קדישא • הגורמים המארגנים וכוחות הביטחון נערכו בכוחות מתוגברים לקליטת רבבות העולים, והאירוע עבר בצורה מופתית ומכובדת • דוד קשת מגיש תיעוד מהשטח (חרדים)
אלמוני הגיע לפנות בוקר לבית הכנסת הגדול 'בית יוסף' בגבעתיים והשחית תפילין, טלית וסידורים, אותם השליך על רצפת הכניסה | המשטרה פתחה בחקירה| הרבנים הראשיים מסרו: "פגיעה בקדשי ישראל היא פגיעה בליבו של העם היהודי כולו" (חדשות, חרדים)
בקהילת "בית יוסף" בגבעתיים, בראשות הגאון רבי שלמה בצרי, חגגו את סיום מסכת ביצה והתחלת לימוד מסכת שבת | במסגרת השיעור השבועי, חמישים אברכים לומדים בחברותא 'אחד על אחד' עם תושבי גבעתיים ורמת גן | במעמד השתתפו הגאון רבי עמרם פריד, שחיזק את הציבור לקירוב רחוקים, ומזכה הרבים הגאון הרב ליאור גלזר (חרדים)
אבל כבד בגבעתיים: מעיה"ק ירושלים מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי פנחס אדרי זצ"ל רבה הספרדי של העיר גבעתיים, אשר השיב נשמתו הזכה והטהורה הערב (יום ראשון דחוה"מ פסח) לבוראו לאחר שחלה בשנים האחרונות והוא בן 81 בפטירתו (דיין האמת)
רגעי קודש נעלים היו מנת חלקם של חסידי סאדיגורה, עת זכו ביום הילולת האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זצ"ל, לקבוע מקום תפילתם בבית מדרשו המיתולוגי ברחוב פנקס ב'תל אביב', בראשות נכדו ממלא מקומו האדמו"ר מסאדיגורה | צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
אבל כבד בעולם הרבנות: לפני שעה קלה התקבלה הבשורה המרה על פטירתו של הגאון רבי יוסף מאיר גליקסברג זצ"ל, רבה של גבעתיים וחבר מועצת הרבנות הראשית, אשר הסתלק לבית עולמו בגיל 91 | מסע ההלוויה מחר בשעות לפנה"צ (דיין האמת)