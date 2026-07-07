ביום ההילולא פועל ישועות בקרב הארץ; רחובות גבעתיים הושחרו, המונים נהרו לציון הצדיק למעלה מיממה של תפילות: המונים נהרו אתמול (שני) לפקוד את ציונו של האדמו"ר הרה"ק משטפנשט זי"ע הטמון בבית העלמין 'נחלת יצחק' בגבעתיים, לרגל יומא דהילולא קדישא • הגורמים המארגנים וכוחות הביטחון נערכו בכוחות מתוגברים לקליטת רבבות העולים, והאירוע עבר בצורה מופתית ומכובדת • דוד קשת מגיש תיעוד מהשטח (חרדים)