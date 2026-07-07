בבלי
ביום ההילולא

פועל ישועות בקרב הארץ; רחובות גבעתיים הושחרו, המונים נהרו לציון הצדיק

למעלה מיממה של תפילות: המונים נהרו אתמול (שני) לפקוד את ציונו של האדמו"ר הרה"ק משטפנשט זי"ע הטמון בבית העלמין 'נחלת יצחק' בגבעתיים, לרגל יומא דהילולא קדישא  • הגורמים המארגנים וכוחות הביטחון נערכו בכוחות מתוגברים לקליטת רבבות העולים, והאירוע עבר בצורה מופתית ומכובדת • דוד קשת מגיש תיעוד מהשטח (חרדים)

הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)

המוני יהודים, ועל צבאם רבנים מכובדים מכל רחבי הארץ עלו במהלך היממה האחרונה לציונו של האדמו"ר הרה"ק משטפנשט זיע"א, בבית העלמין נחלת יצחק בתל אביב, לרגל יום ההילולא.

מאז שעות הלילה המוקדמות של יום ראשון זרמו למקום המוני מתפללים שביקשו לשפוך שיח בתפילה, להדליק נר לעילוי נשמת הצדיק ולהעתיר לישועות, ברכות ורפואות בזכותו. במקום הורגשה אווירה מרוממת של תפילה, התעוררות ואחדות, כאשר רבבות פקדו את הציון במשך שעות ארוכות.

לקראת ההילולא נערכו הגורמים המארגנים לקליטת ההמונים, בסיוע סדרנים, כוחות אבטחה וביטחון ומערך שירותים מקיף לרווחת ציבור העולים, במטרה לאפשר את קיום ההילולא בצורה בטוחה, מכובדת ומאורגנת.

הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)
הילולא קדישא בשטעפונשט (צילום: דוד קשת)

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