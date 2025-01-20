למעלה מיממה של תפילות: המונים נהרו אתמול (שני) לפקוד את ציונו של האדמו"ר הרה"ק משטפנשט זי"ע הטמון בבית העלמין 'נחלת יצחק' בגבעתיים, לרגל יומא דהילולא קדישא • הגורמים המארגנים וכוחות הביטחון נערכו בכוחות מתוגברים לקליטת רבבות העולים, והאירוע עבר בצורה מופתית ומכובדת • דוד קשת מגיש תיעוד מהשטח (חרדים)
רגעי קודש נעלים היו מנת חלקם של חסידי סאדיגורה, עת זכו ביום הילולת האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זצ"ל, לקבוע מקום תפילתם בבית מדרשו המיתולוגי ברחוב פנקס ב'תל אביב', בראשות נכדו ממלא מקומו האדמו"ר מסאדיגורה | צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)