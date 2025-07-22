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לרגל הילולת הצדיק משטעפנשט זי"ע, פקד האדמו"ר מזוועהיל את הציון הקדוש בבית העלמין בגבעתיים, יחד עם קבוצה מבחורי הקיבוץ מישיבת זוועהיל | בהמשך נכנס האדמו"ר לביקור ב'חדר הסודות' - חדר ובו חפצי ירושה וירושה של הצדיק. האדמו"ר הביע את התפעלותו הרבה מהמראה ומתחושת ההשראה שמלווה את המקום ולסיום ערך טיש לחיים במקום (חסידים)
לרגליום ההילולא של הרבי הצדיק משטפנשט זצ"ל, שחל בתאריך כ"א בתמוז – 'בבלי' עם שורות קצרות על חייו ותולדותיו של פועל ישועות שרבים נושעו בזכותו | על החביבות שקיבל יהודים וגויים וגם מה ניתן ללמוד מכללי משחק הדמקה? | "אור זרוע לצדיק"(יהדות ואקטואליה)