במסגרת מבצע "רשת ברזל" של משטרת ישראל, נחשף מקרה חריג במיוחד: רובה תקיפה מסוג M-16 שהוסתר בארגז חול של גן ילדים בעיר רהט. הפעילות החלה בעקבות דיווח שהתקבל ביום ראשון האחרון על אירוע ירי לעבר רכב בתחומי העיר. שוטרי מחלקת הבילוש של תחנת רהט, בשיתוף עם לוחמי המשמר הלאומי, יצאו לפעילות מבצעית לאיתור המעורבים באירוע. הכוחות פשטו על מתחם מגורים באזור ממנו דווח על הירי, ובמהלך הפשיטה חדרו גם לגן ילדים הנמצא במתחם.
בחיפוש שנערך במקום, גילו השוטרים ממצאים מדאיגים: רובה תקיפה מסוג M-16, עשרות כדורי תחמושת בקוטר 9 מילימטר, ומחסנית אקדח. כלי הנשק והתחמושת הוסתרו בארגז החול של הגן, במקום בו ילדים רכים בשנים משחקים מדי יום. בהמשך הפעילות נעצר תושב רהט בשנות ה-30 לחייו, החשוד במעורבות באירוע הירי וכן בהחזקת אמצעי הלחימה והתחמושת שנתפסו. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה המקומית. ממשטרת המחוז הדרומי נמסר כי הגורמים הביטחוניים ימשיכו לפעול באופן יזום ונחוש נגד תופעת הירי והחזקת כלי נשק בלתי חוקיים, תוך התמקדות במי שמחזיקים, מסתירים ועושים שימוש באמצעי לחימה המסכנים את ביטחון הציבור.
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