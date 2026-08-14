( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת מבצע "רשת ברזל" של משטרת ישראל, נחשף מקרה חריג במיוחד: רובה תקיפה מסוג M-16 שהוסתר בארגז חול של גן ילדים בעיר רהט. הפעילות החלה בעקבות דיווח שהתקבל ביום ראשון האחרון על אירוע ירי לעבר רכב בתחומי העיר. שוטרי מחלקת הבילוש של תחנת רהט, בשיתוף עם לוחמי המשמר הלאומי, יצאו לפעילות מבצעית לאיתור המעורבים באירוע. הכוחות פשטו על מתחם מגורים באזור ממנו דווח על הירי, ובמהלך הפשיטה חדרו גם לגן ילדים הנמצא במתחם.

- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:56