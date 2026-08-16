היום, יום ראשון, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות. החל משעות אחר הצהריים צפויים גשמים מקומיים במזרח הארץ, וייתכנו גם סופות רעמים בודדות. קיים חשש ממשי להצפות ושיטפונות באזור מדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
משטרת ישראל פרסמה אזהרה בדבר צפי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה ובאזורי ים המלח הצפוני והדרומי, החל משעה 12:00 בצהריים ועד שעה 18:00 בערב.
בהודעת המשטרה נכתב: "מבקשת מהציבור לתכנן מראש את נסיעותיו ולהתאים את מסלול הנסיעה לתנאי מזג האוויר הצפויים. זאת תוך הימנעות מהגעה לאיזורי סיכון בהם בין היתר, הנחלים ומסלולי הטיול מחשש לסחף וסכנת חיים ממשית".
מחר, יום שני, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהממוצע באזור ההרים ובפנים הארץ, ותחול הקלה בעומסי החום. משעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ.
ביום שלישי צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:
ירושלים: 18-31
תל אביב: 25-31
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-30
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 29-41
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