שוק מחנה יהודה גשום ( צילום: אורן בן חקון/Flash90 )

היום, יום ראשון, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות. החל משעות אחר הצהריים צפויים גשמים מקומיים במזרח הארץ, וייתכנו גם סופות רעמים בודדות. קיים חשש ממשי להצפות ושיטפונות באזור מדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.