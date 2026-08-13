היום, יום חמישי, צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. הטמפרטורות צפויות לרדת במעט, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין תישמר תחושת חום מעל הרגיל באזורים אלו. במישור החוף יורגש ביל. עומסי החום הכבדים עד הקיצוניים ימשיכו להישמר ברוב אזורי הארץ.
בשעות הלילה צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן. לקראת שעות הבוקר המוקדמות יתכן טפטוף או גשם מקומי קל לאורך רצועת החוף.
ביום שישי צפוי מזג אוויר מעונן חלקית. הטמפרטורות יירדו באופן ניכר ויגיעו לרמות הרגילות לעונה זו. בשעות הבוקר יתכן טפטוף או גשם מקומי קל באזור הצפון ובמישור החוף. משעות הצהריים ואילך, בעיקר בצפון הארץ ובאזור הרי המרכז, יתכנו גשמים מקומיים שברובם יהיו קלים. עומסי החום צפויים להיחלש באופן משמעותי.
בשבת קודש צפוי מזג אוויר מעונן חלקית. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי לעומת יום שישי. משעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים, ובעיקר באזור הצפון ובמזרח הארץ יתכנו סופות רעמים בודדות.
הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:
ירושלים: 20-33 מעלות
תל אביב: 26-32 מעלות
באר שבע: 24-34 מעלות
חיפה: 26-31 מעלות
טבריה: 25-36 מעלות
צפת: 23-37 מעלות
אילת: 30-41 מעלות
0 תגובות