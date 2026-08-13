גבול לבנון ( אייל מרגולין/Flash90 )

היום, יום חמישי, צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית ברוב חלקי הארץ. הטמפרטורות צפויות לרדת במעט, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין תישמר תחושת חום מעל הרגיל באזורים אלו. במישור החוף יורגש ביל. עומסי החום הכבדים עד הקיצוניים ימשיכו להישמר ברוב אזורי הארץ.