השירות המטאורולוגי מדווח כי היום (יום חמישי) יתפזרו העננים בשעות הבוקר, ובהמשך היום יהיה מזג האוויר נאה. הטמפרטורות צפויות לרדת במידה מסוימת, בעיקר באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ, אולם הן עדיין יישארו מעט מעל הממוצע הרגיל לתקופה זו של השנה. עומסי החום יקלו במעט. בשעות הלילה צפויה עננות חלקית.
מחר, ביום שישי, צפויה עננות חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום יהיה נאה. הטמפרטורות ימשיכו לרדת במעט, ויחזרו להיות קרובות לממוצע העונתי ברוב חלקי הארץ.
בשבת הקודשת, העננות תהיה חלקית עד מעוננת בשעות הבוקר, ובהמשך היום יהיה נאה. הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, ועומסי החום יכבידו שוב ברוב אזורי הארץ.
הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה הקרב:
ירושלים: 18-30 מעלות
תל אביב: 24-32 מעלות
באר שבע: 23-33 מעלות
חיפה: 23-31 מעלות
טבריה: 22-36 מעלות
צפת: 20-30 מעלות
אילת: 30-41 מעלות
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