הכנרת ( צילום: מיכאל גלעדי/פלאש90 )

השירות המטאורולוגי מדווח כי היום (יום חמישי) יתפזרו העננים בשעות הבוקר, ובהמשך היום יהיה מזג האוויר נאה. הטמפרטורות צפויות לרדת במידה מסוימת, בעיקר באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ, אולם הן עדיין יישארו מעט מעל הממוצע הרגיל לתקופה זו של השנה. עומסי החום יקלו במעט. בשעות הלילה צפויה עננות חלקית.