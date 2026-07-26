סכנה בחופי הים: האזהרה שיצאה הבוקר עם פתיחת בין הזמנים

חוף נפרד ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית.