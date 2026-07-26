סכנה בחופי הים: האזהרה שיצאה הבוקר עם פתיחת בין הזמנים

מזג האוויר היום (ראשון) בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית.
השירות המטאורולוגי פסם הבוקר 'אזהרה כתומה' על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון. מצב הים גלי עד גבה גלים גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-80 עד 150 ס"מ, במגמת ירידה
על פי התחזית, מחר יום שני, בשעות הבוקר מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
ביום שלישי, בשעות הבוקר מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך היום ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה קלה בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-29
תל אביב: 24-30
באר שבע: 24-33
חיפה: 25-29
טבריה: 25-34
צפת: 20-30
אילת: 31-41
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