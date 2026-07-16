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התחזית המלאה

לקראת שבת חמה: אזהרות על עומסי חום כבדים ברחבי הארץ

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות מפני עומסי חום קיצוניים בבקעה, בעמקים ובערבה | מחר לא צפוי שינוי ניכר, אך ביום שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ • התחזית המלאה (בארץ)

קטיף ליצ'י סמוך לכנרת (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

מזג האוויר היום (חמישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות ובבקעת הירדן. כמו כן, 'אזהרה צהובה' על עומס חום בדרום הגולן, בעמק יזרעאל, בדרום השפלה, בצפון הנגב ובדרום הנגב והרי אילת, ו'אזהרה כתומה' על עומס חום בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה.

על פי התחזית, מחר יום שישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-31

תל אביב: 22-30

באר שבע: 20-34

חיפה: 23-29

טבריה: 25-36

צפת: 20-30

אילת: 28-40

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