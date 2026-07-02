בבלי
התחזית המלאה

אזהרות אדומות וכתומות: עומסי חום כבדים בבקעה ובדרום; ומה התחזית לשבת קודש?

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)

מוזיאון העיצוב בחולון, אתמול (צילום: מרים אלסטר/FLASH90)

מזג האוויר היום (חמישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בבקעת הירדן ו'אזהרה כתומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

על פי התחזית, מחר יום שישי, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

ביום שבת קודש, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר