התחזית: רגיל לעונה, לצד אזהרה חמורה מפני עומסי חום כבדים

רמת הגולן בסוף השבוע ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית , לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.