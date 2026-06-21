בבלי
מזג האוויר

התחזית: רגיל לעונה, לצד אזהרה חמורה מפני עומסי חום כבדים

מזג האוויר היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, אך בשירות המטאורולוגי מזהירים מפני עומסי חום חריגים בבקעת הירדן, ים המלח והכנרת | מחר: ירידה קלה בטמפרטורות, ברביעי המגמה מתהפכת (מזג האוויר)

בבלי
רמת הגולן בסוף השבוע (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית , לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר 'אזהרה כתומה' על עומס חום בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובדרום מדבר יהודה וים המלח

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום רביעי, מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-28

באר שבע: 20-32

חיפה: 23-28

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 25-37

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר