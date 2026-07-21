החום חוזר ובגדול: התכבדות בעומסי החום ושרב ברחבי הארץ

לבנון, אתמול ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר, ייעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.