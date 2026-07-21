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התחזית המלאה

החום חוזר ובגדול: התכבדות בעומסי החום ושרב ברחבי הארץ

מריחים את השרב: אחרי בוקר מעונן וירידה קלה בטמפרטורות היום, מחר ומחרתיים צפויה עלייה רצופה במעלות החום. ביום חמישי יורגש עומס חום כבד במיוחד בכל חלקי הארץ | התחזית המלאה (מזג האוויר)

לבנון, אתמול (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

מזג האוויר היום (שלישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר, ייעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. תורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום חמישי, ט' באב, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-32

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-36

חיפה: 23-30

טבריה: 23-37

צפת: 20-32

אילת: 31-39

התחזיתמזג האוויר

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