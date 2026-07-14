מזג האוויר הכינו את המזגנים: עומס החום מחמיר | זה מה שמחכה לנו בימים הקרובים מגמת ההתחממות נמשכת, ומהיום תורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. מתי יגיע השיא, מה צפוי מחר והאם נרגיש הקלה לקראת סוף השבוע? | התחזית המלאה (מזג האוויר)