הכינו את המזגנים: עומס החום מחמיר | זה מה שמחכה לנו בימים הקרובים

מזג האוויר היום (שלישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עלייה קלה בטמפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית
על פי התחזית, מחר יום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 21-31
תל אביב: 22-30
באר שבע: 20-34
חיפה: 23-29
טבריה: 25-36
צפת: 20-30
אילת: 28-40
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