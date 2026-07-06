מגמת התקררות: הטפטופים של הבוקר והירידה במעלות לקראת אמצע השבוע

גבול לבנון, אתמול ( אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בבוקר ייתכן טיפטוף בעיקר בצפון הארץ ולאורך החוף. במהלך היום יעשה נאה עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.