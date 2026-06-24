מזג האוויר לסוף השבוע: עלייה קלה בטמפרטורות; נוח ורגיל לעונה

( צילום: Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה, במרבית אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית