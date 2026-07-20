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התחזית המלאה

לוהט מהרגיל: השרב הכבד, הלחות בחוף - וההכבדה שמחכה לנו בסוף השבוע

 בעוד שבחלק מאזורי הארץ נרשמת ירידה קלה בטמפרטורות, במזרח ובדרום מזהירים מעומס חום קיצוני • המפה המלאה של האזורים באזהרה - ומה מצפה לנו ברביעי? (מזג האוויר)

השריפה בחוות גלעד, אתמול (צילום: צילום: חיים גולדברג/Flash90)

מזג האוויר היום (שני) תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ אך יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. הלילה: מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה. כמו כן, 'אזהרה צהובה' על עומס חום בגליל עליון מזרחי, בגליל תחתון מערבי, ברמות מנשה, במישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי והדרומי, בשפלה, בצפון השומרון, בצפון הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב והרי אילת 

על פי התחזית, מחר יום שלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.

ביום רביעי, תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. תורגש הכבדה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-32

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-36

חיפה: 23-30

טבריה: 23-37

צפת: 20-32

אילת: 31-39

התחזיתמזג האוויר

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