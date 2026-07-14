המדבר ליד ים המלח ( צילום: מרים אלסטר/Flash90. )

בשעה שישראל נהנית מהפוגה זמנית מגלי החום הקיצוניים, השירות המטאורולוגי הישראלי מציג תמונה מדאיגה במיוחד: תרחיש ייחוס מעודכן המפרט את ההשלכות הצפויות של טמפרטורות קיצון בישראל. המסמך כולל קריאת השכמה דחופה לרשויות המדינה - ההתחממות בפועל מהירה וקשה יותר אפילו מהמודלים הפסימיים ביותר.

מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, וד"ר יצחק יוסף הציגו בפני המנהלת הממשלתית להיערכות לשינוי אקלים ממצאים חושפי עיניים: בשלושת העשורים האחרונים, הטמפרטורה הממוצעת בישראל מטפסת בקצב של כ-0.6 מעלות בכל עשור - נתון הגבוה כמעט פי שלושה מקצב ההתחממות שנמדד באמצע המאה ה-20. 85% משיאי החום נרשמו ב-20 השנים האחרונות ההתחממות המואצת באה לידי ביטוי מובהק בנתונים הסטטיסטיים: 85% משיאי הטמפרטורה המקסימלית שנמדדו אי פעם בישראל נרשמו ב-20 השנים האחרונות בלבד. מתוכם, 42% נרשמו בין השנים 2000-2010, ו-43% נוספים בעשור שלאחר מכן. פצצת אטום על עזה? הסוד המצמרר שנמצא בכיסו של סינוואר נחשף דני שפיץ | 13.07.26 איראן מציגה: נתניהו וטראמפ בוכים על קברו של לינדזי | "התכוננו למוות פתאומי" ישראל גראדווהל | 13.07.26 הלילות, שאמורים להעניק הפוגה ולאפשר לגוף האדם ולתשתיות להתקרר, מתחממים גם הם במהירות. כתוצאה מכך, עומס החום המצטבר נותר גבוה לאורך כל היממה - תופעה המחמירה את הסיכון הבריאותי. 50 מעלות בחוף עד סוף המאה על פי תרחיש הייחוס החדש, בטווח המיידי צפויות טמפרטורות של 50 מעלות צלזיוס בעמקי המזרח, ו-45 עד 47 מעלות במישור החוף והשפלה. בשילוב של לחות גבוהה - למשל, 33 מעלות עם 75% לחות בחוף - מדובר בעומס חום קיצוני ומסכן חיים. אך התמונה לטווח הארוך חמורה אף יותר: עד סוף המאה ה-21, שיאי החום צפויים לזנק ב-5 עד 7 מעלות בהשוואה להיום. הטמפרטורה המקסימלית במישור החוף, העומדת כיום על כ-44 מעלות, תנסוק ל-50.5 מעלות, ובזמן גלי חום קיצוניים אף ל-53 מעלות.

ירושלים ( צילום: יהודה גל )

גלי חום של 18 יום רצופים

מלבד עליית הטמפרטורה, האופי של גלי החום משתנה לרעה: גל חום ממוצע, הנמשך כיום כ-4 ימים, צפוי להתארך ללא פחות מ-18 ימים רצופים לקראת סוף המאה. מדד עומס החום הממוצע צפוי לעלות בשתי דרגות מלאות בכל חלקי הארץ.

בערים הגדולות המצב יהיה קשה שבעתיים: הבנייה הצפופה, הבטון והאספלט מייצרים פער טמפרטורות של 3 עד 4 מעלות בין המרחב העירוני לסביבתו הכפרית, ובמקרים קיצוניים הפער עלול להגיע ליותר מ-6 מעלות.

אירוע חום של 45 מעלות ומעלה בחוף, המתרחש כיום פעם במאה שנה בממוצע, יתרחש פי 5 יותר כבר ב-20 השנים הקרובים. עד סוף המאה, אירוע כזה יתרחש מדי שנה עד שלוש שנים.

מחדל ממשלתי חמור

בעוד שאירופה מתמודדת בשבועות האחרונים עם גלי חום חסרי תקדים המשבשים לחלוטין את שגרת החיים, ישראל מפגרת משמעותית בהיערכותה למשבר. דוח מבקר המדינה שפורסם לאחרונה חשף כי המשרד להגנת הסביבה, בראשות השרה עידית סילמן, לא כינס את ועדת השרים לענייני אקלים אפילו לפגישה אחת.

המחדל התכנוני רחב היקף: נמצא כי מתוך 28 משרדי ממשלה, 25 משרדים כלל לא גיבשו תוכנית פעולה להתמודדות עם שינויי האקלים. זאת בשעה שגלי החום שכבר חווינו בשנה שעברה הובילו לפגיעה ברשת החשמל הארצית ולשיבושים קשים בתנועת הרכבות עקב התעקמות המסילות מהחום.

ילדים מתקררים מפני החום בטורקיה, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

איום אסטרטגי על המדינה

השינויים האקלימיים הללו אינם רק עניין של נוחות, אלא איום אסטרטגי על המדינה. עומסי החום הכבדים צפויים להוביל לעלייה בתחלואה ובתמותה, לפגיעה קשה ביבולים החקלאיים ולנזקים כבדים לתשתיות הלאומיות.

השירות המטאורולוגי חותם את הדוח באזהרה מהדהדת: על משרדי הממשלה להפסיק להתעלם מהנתונים, להפנים את חומרת המצב ולפעול כבר עכשיו כדי להכין את ישראל לקיץ המאיים של העתיד הקרוב. ללא היערכות מערכתית מיידית של כלל ענפי המשק, התשתיות הלאומיות והכלכלה הישראלית יעמדו בפני סכנה ממשית.

בינתיים, התחזית לימים הקרובים מלמדת על המשך מגמת ההתחממות, עם הכבדה בעומסי החום בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות צפויות להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, והציבור מתבקש להיערך בהתאם.