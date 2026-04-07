ישראל נכנסת ליממה קשה במיוחד מבחינת מזג האוויר. בשירות המטאורלוגי פרסמו אזהרה אדומה, בשל הרוחות העזות שיפקדו את ארצנו ובשל ההצפות הצפויות והשיטפונות בשומרון ובמדבר יהודה | ברשות שדות התעופה עדכנו, כי בשל מזג האוויר ייתכנו עיכובים בהמראות ובנחיתות הלילה ובשעות הבוקר (אקטואליה)
גשם כבד ורוחות עזות מהצפון ועד צפון הנגב | עץ קרס על רכב נוסע בבני ברק. ב"ה לא היו נפגעים | אשקלון: גבר נפצע מהתהפכות רכבו בעקבות קריסת עץ |השירות המטאורולוגי פרסם “התראה אדומה” בשל רוחות עזות | כביש 90 נחסם מחשש לשיטפונות, ובעיר צפת נמדדה רוח חריגה בעוצמתה (חדשות)
השירות המטאורולוגי מזהיר מפני "התראה אדומה" על כמות משקעים משמעותית במישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה מהלילה ועד מחר בלילה. כמות הגשם הצפויה היא 100 עד 150 מ"מ | מדובר בכמות שנחשבת לגשם כבד מאוד - מה שיכול לגרום בקלות להצפות, זרימות חזקות ועומסי ניקוז (אקטואלי, מזג אוויר)