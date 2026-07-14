אחרי שנים של פניות, דיונים ציבוריים ובוועדות הכנסת, וניסיונות חוזרים להסדיר את המשבר במערך השחיטה – איגוד השוחטים והבודקים (שו"בים) עובר למגרש המשפטי והגיש עתירה לבג"ץ.

בעתירה מבקש האיגוד מבג"ץ לחייב את הרבנות הראשית, את מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן ואת השר לשירותי דת להפעיל מנגנון מסודר להכשרת שוחטים חדשים ולקידום שוחטים ותיקים, שלטענתו אינו מופעל במשך שנים. העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין ד"ר הראל ארנון וגלי פרלמן ממשרד עורכי הדין הראל ארנון ושות'.

בעתירה שהוגשה מבקש האיגוד לחייב את הרבנות הראשית ואת המנכ"ל להפעיל מנגנון מסודר להכשרת שוחטים חדשים ולקידום שוחטים ותיקים.

לטענת האיגוד, במשך שנים אין מנגנון כזה בפועל, למרות שהבחינות המעשיות הן תנאי הכרחי שנקבע על ידי הרבנות עצמה. התוצאה, לטענת האיגוד, היא פקק שהולך וגדל משנה לשנה ומקשה על כל הענף: שוחטים מסיימים את כל הדרישות, עוברים את הבחינות העיוניות – ואז פשוט נשארים להמתין.

בעתירה מודגש כי אין מדובר במחלוקת הלכתית או בשאלות של כשרות, אלא בכשל מינהלי וניהולי. לטענת האיגוד, הנהלים קיימים ואף מחייבים קיום בחינות מעשיות, אולם המנגנון שאמור להפעיל אותן אינו מתפקד במשך שנים. משום כך מופנית העתירה גם נגד המנכ"ל.

העתירה מצטרפת לשנים של סערות סביב מערך השחיטות בחו"ל. ועדות הכנסת כבר עסקו במחסור החריף באנשי מקצוע, בית הספר לשחיטה שהוקם כדי לתת מענה נסגר, והתעשייה כולה ממשיכה לפעול תחת סימני שאלה כבדים. כעת מבקשים השוחטים שבית המשפט יתערב במקום שבו, לטענתם, המערכת מסרבת לפתור את הבעיה בעצמה.

העתירה, כך עלה בשיחה שקיים 'בבלי' עם שוחטים הוגשה רק "לאחר שכל הניסיונות לפתור את המשבר בדרכים אחרות כשלו".

לדבריהם: "הגיעו מים עד נפש. במשך שנים נעשו אין ספור פניות ונסיונות, התרענו וביקשנו להסדיר את המצב, אך שום דבר לא השתנה. מדובר במחדל מתמשך שפוגע בשוחטים, במערך הכשרות כולו ובציבור שומרי הכשרות. זו הפקרה של תחום חיוני, שפוגעת באמון הציבור ואף גורמת לחילול השם."

"אין מדובר בהקלה מבחינה הלכתית", טוענים השוחטים ומסבירים: "אנחנו לא מבקשים קיצורי דרך ולא מבקשים לוותר על שום דרישה מקצועית או הלכתית. אנחנו רוצים שמי שעבר את כל ההכשרות והבחינות, יוכל להמשיך ולשרת את הציבור. אבל כשהמערכת לא מקיימת את הבחינות שהיא עצמה דורשת – היא פשוט חוסמת שוחטים מלהתקדם."

בעתירה מבקשים השוחטים מבג"ץ להורות לרבנות הראשית להפעיל באופן מיידי מנגנון קבוע, רציף ושקוף של הכשרות ובחינות מעשיות, כדי שכל מועמד שעומד בתנאים יוכל להשלים את הליך ההסמכה בתוך זמן סביר. לטענתם, זהו אינטרס של השוחטים – אך לא פחות מכך של כלל הציבור המבקש ליהנות ממערך שחיטה מקצועי, יציב ומתפקד.

תגובת איגוד השוחטים והבודקים: "העתירה לבג"ץ הוגשה רק לאחר שהפניות שלנו בדרכים אחרות לא נענו. המחדל המתמשך פוגע בשוחטים, בפרנסתם ובמערך הכשרות כולו, ומחייב טיפול מיידי".

בנוגע לטענות כנגד הרבנות, אומרים באיגוד: "גם הרב הראשי לישראל מכיר את הבעיה ופעל לקידום פתרונה, אך נוכח החסמים והבירוקרטיה לא נותרה ברירה אלא לפנות לבית המשפט, כדי לחייב את כלל הגורמים האחראים להסדיר את הנושא אחת ולתמיד ולסיים את העוול הזועק והסבל המתמשך בענף".

מטעם הרבנות הראשית לא נמסרה תגובה עד למועד פרסום הכתבה, לכשתתקבל נפרסמה ככתבה וכלשונה. גורם ברבנות הראשית ששוחח עם 'בבלי' טען: "הנושא מצוי בטיפול הרבנות הראשית לישראל. בימים אלו מקודמים הצעדים הנדרשים להסדרת מערך ההכשרה והבחינות לשוחטים".