גמרא, רש"י, תוספות – ומראה עיניים: כל מי שזכה אי פעם לצלול אל נבכי מסכת חולין יודע כי הלימוד המרתק מפגיש את הלומד עם עולם שלם של מושגים, הלכות מורכבות ומבנים אנטומיים הדורשים הבנה מעמיקה ויסודית | השבוע, לקראת תחילת לימוד 'פרק אלו טרפות' במסכת חולין במסגרת הדף היומי, התכנסו תושבי בני ברק לחזות מקורב אחר כל סדרי והלכות השחיטה | צפו בגלריה (חרדים)
ברבנות הראשית לישראל יצאו במכרזים חדשים לצורך גיוס צוותי שחיטה מהארץ ומחו"ל - למערך השחיטה ברחבי העולם| הרקע: עד כה תהליך ההכשרה לתפקיד היה מסובך וקשה, וכעת יכולו ראשי צוות מכשרויות פרטיות לעבר הכשרה מהירה - שתכניס אותם למעגל ראשי הצוות של הרבנות, תוך זמן קצר (חדשות, חרדים)
בעקבות נח ובדיקת סימני הבהמות והחיות שנכנסו לתיבה, נעסוק השבוע בסימני העופות והבהמות ובשאלה כיצד מבדילים בין עוף כשר לעוף לטמא, ובין בהמה כשרה לבהמה לטמאה | חלק מהראשונים סברו שידיעת סימני הכשרות לא תמיד מספיקה כדי לקבוע שחיה מותרת באכילה, והצריכו מסורת שאכלו בהמה זו בעבר. קביעה זו משפיעה בין השאר על השאלה, האם מותר לאכול ג'ירפה (פרשת השבוע)
ערב יום הכיפורים ערך ראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, את מנהג הכפרות בתרנגול - ולאחר מכן נכח במעמד השחיטה וקיים מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד הנדיר (עולם הישיבות)