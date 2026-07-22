התחזית המלאה

תשעה באב תחת עומס חום כבד: גל חום קיצוני בדרך - כך יישבר השרב

מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל והביל בחוף, עם הכבדה ניכרת בעומסי החום לקראת צום תשעה באב. מתי תורגש ההקלה המיוחלת והמעלות יחזרו לממוצע? • התחזית המלאה (מזג האוויר)