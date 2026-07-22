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התחזית המלאה

תשעה באב תחת עומס חום כבד: גל חום קיצוני בדרך - כך יישבר השרב

מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל והביל בחוף, עם הכבדה ניכרת בעומסי החום לקראת צום תשעה באב. מתי תורגש ההקלה המיוחלת והמעלות יחזרו לממוצע? • התחזית המלאה (מזג האוויר)

מתפללים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

מזג האוויר היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ייעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, צום תשעה באב, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.

ביום שישי, בבוקר מעונן חלקית עד מעונן, ובהמשך ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות אחר הצהריים הרוחות יתחזקו.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-32

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-36

חיפה: 23-30

טבריה: 23-37

צפת: 20-32

אילת: 31-39

התחזיתמזג האוויר

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