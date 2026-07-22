תשעה באב תחת עומס חום כבד: גל חום קיצוני בדרך - כך יישבר השרב

מזג האוויר היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
ייעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, ויוסיף להיות הביל במישור החוף. תורגש הכבדה בעומסי החום. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, צום תשעה באב, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
ביום שישי, בבוקר מעונן חלקית עד מעונן, ובהמשך ייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. בשעות אחר הצהריים הרוחות יתחזקו.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 20-32
תל אביב: 24-31
באר שבע: 22-36
חיפה: 23-30
טבריה: 23-37
צפת: 20-32
אילת: 31-39
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