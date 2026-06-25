מזג האוויר לסוף השבוע: נאה ורגיל לעונה | התחזית המלאה

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר 'אזהרה צהובה' על עומס חום בבקעת כנרות, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

על פי התחזית, מחר יום שישי, בבוקר מעונן חלקית ויעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 16-28

תל אביב: 24-28

באר שבע: 20-32

חיפה: 23-28

טבריה: 22-34

צפת: 17-29

אילת: 27-37