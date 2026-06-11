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מזג האוויר

התחזית לסוף השבוע: ירידה קלה במעלות; נוח ורגיל לעונה בשבת 

הקלה בחום בהרים: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה במעלות. בסוף השבוע ובמהלך שבת קודש לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שיישארו רגילות לעונה (מזג האוויר)

בבלי
הפגנות 'הפלג הירושלמי', אתמול (צילום: נועם רבקין פנטון/Flash90)

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

השירות המטאורולוגי הישראלי פרסם 'אזהרה כתומה' על "עומס חום בבקעת הירדן, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה".

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 22-28

באר שבע: 20-33

חיפה: 20-26

טבריה: 20-33

צפת: 18-29

אילת: 27-40

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