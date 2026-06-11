התחזית לסוף השבוע: ירידה קלה במעלות; נוח ורגיל לעונה בשבת 

הפגנות 'הפלג הירושלמי', אתמול ( צילום: נועם רבקין פנטון/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.