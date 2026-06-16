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התחזית המלאה

המהפך הקטן של השבוע: כך ייראה מזג האוויר ביומיים הקרובים

התחזית לימים הקרובים: היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, כאשר ברביעי יהיה חם מהרגיל בעיקר באזור הצפון • כבר ביום חמישי המגמה תתהפך עם ירידה קלה והקלה בעומס החום • כל הפרטים והטמפרטורות הצפויות מזג האוויר)

בבלי
מסוק מעל ירושלים, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה  מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 17-28

תל אביב: 21-28

באר שבע: 19-30

חיפה: 20-27

טבריה: 20-31

צפת: 16-25

אילת: 28-39

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