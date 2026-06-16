התחזית המלאה המהפך הקטן של השבוע: כך ייראה מזג האוויר ביומיים הקרובים התחזית לימים הקרובים: היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, כאשר ברביעי יהיה חם מהרגיל בעיקר באזור הצפון • כבר ביום חמישי המגמה תתהפך עם ירידה קלה והקלה בעומס החום • כל הפרטים והטמפרטורות הצפויות מזג האוויר)

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