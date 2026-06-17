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מזג האוויר

זה מתחיל מהיום ומחמיר: האזורים בארץ שנכנסו ל"כוננות חום" גבוהה

הקיץ כבר כאן ובמלוא העוצמה: עליה בטמפרטורות בצפון ואזהרות חמורות בבקעה ובעמקים. מפת עומסי החום המלאה נחשפת: באילו אזורים פורסמה אזהרה כתומה ואיפה תרגישו ירידה קלה כבר מחר? התחזית המלאה (מזג האוויר)

בבלי
(צילום: חיים גולדברג/Flash90)

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בבקעת הירדן. כמו כן, פורסמה אזהרה כתומה על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות ובצפון הערבה.

כך גם אזהרה צהובה על עומס חום בדרום הגולן, בגליל תחתון מזרחי, בעמק החולה, בעמק יזרעאל, בצפון מזרח השומרון, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח, במזרח הנגב ובמפרץ אילת ודרום ערבה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 17-28

תל אביב: 21-28

באר שבע: 19-30

חיפה: 20-27

טבריה: 20-31

צפת: 16-25

אילת: 28-39

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