( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, ושם הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית