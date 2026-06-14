מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי, מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 17-28

תל אביב: 21-28

באר שבע: 19-30

חיפה: 20-27

טבריה: 20-31

צפת: 16-25

אילת: 28-39