השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (יום שלישי) אזהרה אדומה חריגה בשל עומסי חום קיצוניים באזורים מסוימים בארץ, לצד אזהרות כתומות וצהובות באזורים נוספים. האזהרה האדומה חלה על עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, צפון ודרום מדבר יהודה, אזור ים המלח והערבה.

במקביל, הוצאו אזהרות צהובות על עומס חום באזורים רבים נוספים, ביניהם הגליל העליון המזרחי, הגליל התחתון המערבי, עמק יזרעאל, הכרמל, מישור החוף הצפוני, המרכזי והדרומי, השפלה, הרי המרכז, השומרון, צפון השומרון, ספר מדבר יהודה, צפון מערב הנגב ומערב הנגב.

מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה קלה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה. במישור החוף צפוי להיות מביל. תורגש הקלה מסוימת בעומס החום, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

מחר, יום רביעי, צפוי מזג אוויר דומה: בהיר עד מעונן חלקית בבוקר ונאה בהמשך היום. הטמפרטורות ימשיכו לרדת ירידה קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יישארו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף עדיין יהיה מביל, ועומסי החום הכבדים עד הקיצוניים יימשכו ברוב אזורי הארץ.

ביום חמישי צפויה הקלה נוספת: לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה, והטמפרטורות ירדו ירידה קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה, ותורגש הקלה ניכרת בעומסי החום.

הטמפרטורות הצפויות היום והלילה באזורים השונים:

ירושלים: 21-33 מעלות

תל אביב: 26-31 מעלות

באר שבע: 22-36 מעלות

חיפה: 26-31 מעלות

טבריה: 25-38 מעלות

צפת: 21-30 מעלות

אילת: 28-40 מעלות