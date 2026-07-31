השירות המטאורולוגי מזהיר כי גל חום כבד ימשיך לשרור בכל רחבי הארץ, כאשר היום (יום שישי) צפוי להיות בהיר ברובו. באזור ההרים ובפנים הארץ יהיה חם מהרגיל עד שרבי, בעוד שלאורך מישור החוף יורגש הביל. עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ולקראת שעות הבוקר עלולות להיות הגבלות ראות בצפון מערב הנגב עקב ערפילים מקומיים.

מחר, ביום שבת קודש, תחול הכבדה נוספת בעומסי החום. גם אז יהיה חם מהרגיל עד שרבי באזור ההרים ובפנים הארץ, עם הביל לאורך מישור החוף. עומסי החום הכבדים עד הקיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ.

ביום ראשון צפוי גל החום להגיע לשיאו - הטמפרטורות יעלו עוד מעט ויהיה שרבי ברוב האזורים בהרים ובפנים הארץ, בעוד שבמישור החוף ימשיך להיות הביל. עומסי החום יכבידו עוד יותר ויהיו כבדים עד קיצוניים בכל רחבי הארץ. משעות הצהריים צפויות הרוחות להתחזק, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות הצפויות היום והלילה:

ירושלים: 21-33 מעלות

תל אביב: 24-32 מעלות

באר שבע: 21-36 מעלות

חיפה: 23-31 מעלות

טבריה: 24-39 מעלות

צפת: 21-34 מעלות

אילת: 30-41 מעלות