השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (יום חמישי) תחזית המתריעה על גל חום קיצוני הצפוי להשתרר ברוב חלקי הארץ החל מהיום ועד יום ראשון הקרוב. בעקבות התחזית, פרסמה רשות הטבע והגנים הודעה בה נמסר כי בהתאם לצו שירותי הכבאות והחילוץ, נאסר באופן מוחלט להדליק אש בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים, למעט באתרים שאושרו במיוחד לכך.

הרשות הוסיפה והזהירה כי בשל התנאים המזג-אוויריים הקשים, צפויה סגירה של מסלולי טיול שונים ברחבי הארץ, והציבור מתבקש להיערך בהתאם. במקביל, חברת החשמל פנתה לציבור בבקשה "לגלות ערנות ולדווח על מפגעים בטיחותיים, בהם חוטי חשמל קרועים, ענפים הסמוכים לקווי חשמל או שריפות בקרבת מתקני חשמל למוקד 103, אתר החברה, או לשירות הווטסאפ".

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, בימים ל' תמוז – ב' אב (30.7–2.8) צפוי עומס חום יוצא דופן ברוב אזורי הארץ, כאשר הטמפרטורות יעלו באופן משמעותי. רשות הטבע והגנים מזהירה מפני סכנה ממשית של התייבשות ומכות חום, לצד סכנה מוגברת לפרוץ שריפות.

בשל האיסור המוחלט להדליק אש בשמורות ובגנים לאומיים, והסגירה הצפויה של מסלולי טיול, מתבקש הציבור להימנע מפעילות מיותרת בשטחים הפתוחים ולהיערך כראוי.

מחדר הבקרה של איגוד ערים כינרת הוצאה הודעה בה נמסר כי החל משעות הצהריים צפויה רוח מערבית חזקה. "השוהים בחופים צריכים להיזהר מהיסחפות לעומק האגם, בייחוד עם אביזרי ציפה, ומפני ענפים נשברים וחפצים מתעופפים", נכתב בהודעה. עוד נמסר כי "הנופשים בחופים מתבקשים להרבות בשתייה, לשהות במקומות מוצלים ולהגן על מיכלי גז לבישול מפני קרינת שמש ישירה".

משרד הבריאות פנה לציבור בקריאה מיוחדת לקשישים, ילדים, וחולים במחלות כרוניות, להימנע ככל הניתן מחשיפה לחום ולשמש, להקפיד על שתיית מים בכמויות מספקות ולשהות במקומות ממוזגים.

במשרד הבריאות הזכירו שלא להשאיר ילדים, קשישים או אנשים הזקוקים לעזרה ברכב ללא השגחה, והזהירו מפני סכנת מכת חום. במקרה של חום גוף גבוה, בלבול, סחרחורת או ירידה ברמת ההכרה, יש להזעיק מיד את מד"א, לקרר את הנפגע ולהימנע ממתן שתייה עד לקבלת טיפול רפואי מקצועי