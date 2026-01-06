פקחי רשות הטבע תפסו סירת דיג שעליה חשודים שניסו לבצע דיג לא חוקי בתחום שמורת הטבע ים גדור ונעצרו | "אם נפריע לדגים להתרבות בשמורות הטבע – המספרים שלהם ירדו גם באזורים המותרים לדיג", מסרו ברט"ג (חדשות, טבע)
מזג האוויר הסוער משתק את הדרום והמרכז: אדם נסחף בזרם העוצמתי סמוך לנחל שורק ונאחז בענפים כדי לשרוד. כוחות הצלה פעלו בשטח בתנאים קשים, בזמן שצירים מרכזיים נחסמו לחלוטין בשל הצפות ושיטפונות. צפו בתיעוד: הנחל שהפך למלכודת מוות (בארץ)
פקחי רשות הטבע והגנים, ערכו סיור שיגרתי באזור עמק המעיינות. במהלך הסיור זיהו הפקחים והצליחו לתפוס שני ציידים לא חוקיים על חם, מבצעים ציד חוחיות באמצעות רשת קופצת | כנגד השניים הוגש כתב אישום (חדשות משטרה)
4 צב-גון אדום אוזן, צב ביצה ישראלי, תוכים, 8 פוחלצים של מיני חיות נדירות, ביניהם לילית שלג ויעל נובי ו-2 פרוות שועל | אלו חלק מהממצאים הנדירים שאותרו אמש בבית חשוד המתגורר ביישוב ליד ירושלים (חדשות בארץ)
הסערה ביירון נמצאת כעת בעיצומה, ומכל רחבי הארץ מגיעים תיעודים של הצפות ורכבים הנתקעים במים בגובה רב | נחל סער החל לזרום לראשונה מתחילת העונה - וכך זה נראה | 14 ישראלים נזקקו לחילוץ על ידי כב"ה ומד"א לאחר שרכבם נתקע בהצפות (חדשות)
יוצאים לטייל ברחבי ארצנו היפה והקסומה? הגיע הזמן להכיר מקרוב את שדרת השליטה ואופן הניהול של הטבע בישראל | מה ההבדל בין קק"ל (קרן קיימת לישראל) לבין רט"ג (רשות הטבע והגנים), ועל מה אחראית 'החברה להגנת הטבע'? | מה ההבדל בין 'שמורת טבע' לבין 'גן לאומי'? | מי מסמן את המסלולים בשביל ישראל? | מי קובע כמה נשלם על כניסה לשמורה - ולפי איזה היגיון? | כל מה שלא ידעתם (מגזין בבלי)
במהלך שנרקל במפרץ אילת תועדו מרדף ותקיפה של ברקודה אחרי צב ים | "לפתע הברקודה החלה תוקפת את הצב, הוא נבהל ושחה לכיווני, המשכתי לעקוב אחריו עד שראיתי שהוא שחה לאיזור עמוק יותר ליד אחת השוניות ונעצר לנוח" | צפו בתיעוד (מעניין)
צייד ערבי מהגליל העליון שהרג צבי ישראלי הנחשב לחיה הנמצאת בשימור נדרש לשלם סכום עצום לרשות הטבע והגנים בגלל הנזק העקיף שנגרם כתוצאה מחיסול החיה | בכתב התביעה דורשת המדינה פיצוי כספי על סך של כ-600 אלף ש"ח, סכום מוערך לשיקום הנזק הנגרם מאובדן הצבי לעדר (חדשות, בארץ)
קוף קטן נצפה הבוקר על ידי תושבים באזור הרצליה פיתוח | פקחי המחלקה הווטרינרית העירונית, יחד עם פקחי רשות הטבע והגנים, נמצאים בשטח בניסיון לאתרו | הקוף ככל הנראה מסוג סוואנה גונון ירוק | מדובר בקוף ה-36 שאותר בארץ רק בחודשיים האחרונים (בארץ)
בלשי המשטרה ביצעו חיפוש יזום בבית בנתניה ותפסו בפעם הראשונה בישראל קוף מסוג למור קטה - מין הנמצא בסכנת הכחדה עולמית שהוחזק בבית פרטי ובניגוד לחוק. פרט לקוף, נמצאו בבית חוחיות, זיקיות מצריות ופוחלץ של צבי ישראלי, החיות הועברו לחזקת צוותי רשות הטבע והגנים (משטרה)