היזם אילון מאסק העלה פעם נוספת את הרף - ובכנס פנימי שערך בסן-פרנסיסקו אמר לעובדי חברת xAI כי ייתכן שהבינה המלאכותית הכללית (AGI) תושג כבר בשנת 2026 | התחזית המחודשת מגיעה חודשים ספורים לפני מועד היעד הקודם שהציב לשנת 2025, ובמקביל להיערכות מוגברת סביב הדור הבא של המודל "Grok 5" ולתוכניות מימון ענקיות בהיקף של עשרות מיליארדי דולרים (טכנולוגיה)
השירות המטאורולוגי מזהיר מפני "התראה אדומה" על כמות משקעים משמעותית במישור החוף המרכזי והדרומי ובשפלה מהלילה ועד מחר בלילה. כמות הגשם הצפויה היא 100 עד 150 מ"מ | מדובר בכמות שנחשבת לגשם כבד מאוד - מה שיכול לגרום בקלות להצפות, זרימות חזקות ועומסי ניקוז (אקטואלי, מזג אוויר)
על פי התחזית, היום (שני) יהיה מעונן חלקית, עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. ירד גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה עד לשעות הצהריים, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח | מחר (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עליה בטמפרטורות (התחזית)