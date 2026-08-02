מטיילים במדבר יהודה ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

השירות המטאורולוגי פרסם הודעה על גל חום קיצוני המגיע היום (יום ראשון) לשיאו, עם אזהרות אדומות למספר אזורים בארץ. על פי התחזית, צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות, כאשר מזג האוויר יהיה שרבי באזור ההרים ובפנים הארץ, וביל לאורך מישור החוף. עומסי החום יכבידו עוד יותר ויגיעו לרמות כבדות עד קיצוניות בכל אזורי הארץ. החל משעות הצהריים צפויות רוחות מתחזקות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר בהיר ברובו.