השירות המטאורולוגי פרסם הודעה על גל חום קיצוני המגיע היום (יום ראשון) לשיאו, עם אזהרות אדומות למספר אזורים בארץ. על פי התחזית, צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות, כאשר מזג האוויר יהיה שרבי באזור ההרים ובפנים הארץ, וביל לאורך מישור החוף. עומסי החום יכבידו עוד יותר ויגיעו לרמות כבדות עד קיצוניות בכל אזורי הארץ. החל משעות הצהריים צפויות רוחות מתחזקות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר בהיר ברובו.
השירות המטאורולוגי הוציא אזהרה אדומה על עומס חום באזורים הבאים: עמק בית שאן, בקעת כנרות, בקעת הירדן, צפון מדבר יהודה וים המלח, דרום מדבר יהודה וים המלח, והערבה - ביום ב' באב (2.8) בין השעות 10:00 ל-23:00.
בנוסף, הוצאה אזהרה אדומה נוספת על עומס חום באזורים: דרום הגולן, הגליל התחתון המזרחי, עמק החולה, צפון מזרח השומרון, צפון מזרח הנגב ומזרח הנגב.
לקראת יום שני צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אולם מזג האוויר ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, וביל לאורך מישור החוף. עומסי החום יקלו במעט, אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ. משעות הצהריים צפויות רוחות מתחזקות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.
ביום שלישי, בשעות הבוקר צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך היום ייעשה בהיר. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה, וביל במישור החוף. עומסי חום כבדים צפויים עדיין ברוב אזורי הארץ.
הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:
ירושלים: 24-34 מעלות
תל אביב: 26-34 מעלות
באר שבע: 24-37 מעלות
חיפה: 26-33 מעלות
טבריה: 25-41 מעלות
צפת: 30-35 מעלות
אילת: 32-43 מעלות
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