השירות המטאורולוגי הוציא אזהרות אדומות לעמק בית שאן, בקעת הירדן והערבה • אזהרות כתומות בגולן ובנגב • למרות ירידה מסוימת בטמפרטורות, עומסי החום יישארו כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ • רוחות חזקות צפויות בהרים
שינויי האקלים הקיצוניים המורגשים ברחבי העולם ממשיכים לגבות מחירים, כאשר על פי מחקר שפורסם היום, 68% ממקרי המוות באירופה בחודשי הקיץ השנה - אירעו בגלל התחממות גלובלית מעשה ידי אדם | שינויי האקלים גרמו לטמפרטורה הממוצעת באירופה להיות חמה ב-2.2 מעלות צלזיוס, מה שהגדיל מאוד את מספר המתים מהחום (בריאות)
אחרי גל החום של השבוע שעבר, מזג האוויר שב להיות רגיל לעונה | על פי התחזית, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות ועומסי חום מתונים יחסית לעונה | מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות ובעומסי החום, שיהיו רגילים לעונה (התחזית)
"טמפרטורות גבוהות", "עומסי חום קיצוניים" ועוד ועוד שמות לקטסטרופה האקלימית ששוררת במחוזותינו מתחילת השבוע, אבל זה עוד כלום לעומת מה שקורה בעולם | מהי הטמפרטורה הכי גבוהה שנמדדה בעולם והיכן? מהו המקום החם שאפילו החיידקים לא שורדים בו? וגם: מתי היה היום הכי חם בישראל? (מגזין)
במהלך היום נרשמו טמפרטורות קיצוניות ברחבי הארץ, עם שיאים חדשים שלא נראו כמותם - מזה זמן רב | באיחוד הצלה מבהירים: "השרב הכבד והאובך עלול לסכן חיי אדם, בדגש על תינוקות, ילדים, קשישים ומוגבלים, תנו דגש על מניעת שכחת ילדים ופעוטות בכלי רכב" (בארץ)
המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מדווחים הבוקר, כי החל משעות הלילה נמדד זיהום אוויר גבוה מאוד באזורים ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן, בשל ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים | משרד הבריאות ממליץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בשטח פתוח (בארץ)
על פי התחזית, היום תחול עלייה בטמפרטורות ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף | עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ, בהרים ובמזרח ימדדו טמפרטורות קיצוניות, אחה"צ ייתכן שוב גשם מקומי במזרח (התחזית)
בעקבות עומס החום והטמפרטורות הגבוהות שנרשמו היום בישראל, שיא כל הזמנים בצריכת החשמל נשבר בשעה 14:08 כאשר הצריכה הגיעה ל- 15,806 מגהוואט | השיא הקודם נרשם ב-13 באוגוסט 2023 ועמד על 15,694 מגהוואט (בארץ)
על פי התחזית, היום תחול עליה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ, הביל במישור החוף | ממחר תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום, יעשה חם מהרגיל לעונה, הביל במישור החוף (התחזית)
על פי התחזית, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות רגילות לעונה | מחר, יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ | ביום רביעי תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום (התחזית)
על פי התחזית, היום (שני) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, תחול עליה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים | ממחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ (התחזית)
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