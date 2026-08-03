השירות המטאורולוגי צופה כי היום (יום שני) יחול מיתון קל בטמפרטורות, אולם מזג האוויר יישאר חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. באזורי ההרים ובפנים הארץ צפוי חום שרבי, ואילו ברצועת החוף יורגש חום הביל. עומסי החום יקלו במעט, אך עדיין יישארו כבדים עד קיצוניים בכל רחבי הארץ.

החל משעות אחר הצהריים צפויות רוחות מתחזקות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. בשעות הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה אדומה בשל עומס חום קיצוני בעמק בית שאן, בבקעת הירדן, בצפון אזור ים המלח ומדבר יהודה, בדרום אזור ים המלח ומדבר יהודה, וכן בערבה.

במקביל, פורסמה אזהרה כתומה על עומס חום כבד בדרום הגולן, בגליל התחתון המזרחי, בעמק החולה, בבקעת כנרות, בצפון מזרח הנגב, במזרח הנגב ובדרום הנגב והרי אילת.

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על פי התחזית, מחר (יום שלישי) יהיה בהיר ברובו. הטמפרטורות ימשיכו לרדת, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין יישאר חם מהמקובל לעונה באזורים אלו. במישור החוף יורגש חום הביל. עומסי החום יקלו במידה מסוימת, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות בשעות הבוקר, יהיה מזג האוויר נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יישארו מעט מעל הממוצע לעונה. במישור החוף יימשך החום ההביל. עומסי החום הכבדים עד הקיצוניים צפויים להימשך ברוב חלקי הארץ.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:

ירושלים: 22-33 מעלות

תל אביב: 24-33 מעלות

באר שבע: 25-37 מעלות

חיפה: 26-32 מעלות

טבריה: 25-40 מעלות

צפת: 24-35 מעלות

אילת: 32-42 מעלות