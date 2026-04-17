אבק מצפון אפריקה גורם זיהום אוויר גבוה בכל הארץ; אלו ההנחיות

הצהריים צפוי זיהום אוויר גבוה בכל חלקי הארץ בשל חלקיקים נשימיים שמקורם בהסעת אבק מצפון אפריקה; שיפור באיכות האוויר חזוי במהלך יום שבת בשעות אחר הצוהריים והערב (בארץ)

יום מאתגר צפוי היום ברחבי הארץ עם שילוב של זיהום אוויר, שרב כבד ואפשרות לשיטפונות מקומיים. והשירות המטאורולוגי הישראלי פרסמו התראות לציבור לקראת התנאים הצפויים.

המשרד להגנת הסביבה הודיע כי החל משעות הצהריים היום צפוי זיהום אוויר גבוה בכל חלקי הארץ, זאת בשל חלקיקים נשימיים שמקורם בהסעת אבק. זיהום האוויר הגבוה קשור במעבר שקע שרבי הגורם לרוחות דרומיות מערביות ולהסעת אבק מצפון אפריקה לאזורינו.

שיפור באיכות האוויר חזוי במהלך יום שבת בשעות אחר הצוהריים והערב.

במצבים אלו המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, ממליץ לאוכלוסיות רגישות - בהם חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ.

לכלל האוכלוסייה מומלץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ.

התחזית של השירות המטאורולוגי הישראלי מציינת כי עד הצהריים ישרור שרב משמעותי ברוב אזורי הארץ, עם טמפרטורות שיתקרבו ל-40 מעלות בחלק מהאזורים. הרוחות יתחזקו ואפילו יתכן גשם מקומי פה ושם.

משעות הצוהריים השרב ישבר, ינשבו רוחות חזקות ויעשה אביך.

בשעות אחר הצוהריים והערב יש צפי לשיטפונות מקומיים בנחלי ים המלח, צפון הנגב וצפון הערבה.

בשבת הכל כבר מאחורינו, עם ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי, שימשך גם בתחילת שבוע הבא.

