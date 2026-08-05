חוות גלעד, אתמול ( צילום: הלל בן אור/Flash90 )

היום, יום רביעי, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום יהיה נאה. הטמפרטורות ירדו במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ, אך עדיין יהיו גבוהות במקצת מהמקובל בעונה זו. במישור החוף עדיין מורגש הביל. ברוב אזורי הארץ צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.