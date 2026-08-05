היום, יום רביעי, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום יהיה נאה. הטמפרטורות ירדו במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ, אך עדיין יהיו גבוהות במקצת מהמקובל בעונה זו. במישור החוף עדיין מורגש הביל. ברוב אזורי הארץ צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
מחר, יום חמישי, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ולאחר מכן יהיה נאה. הטמפרטורות ימשיכו לרדת במתינות, שוב בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, ויחזרו לרמה הרגילה לעונה. עומסי החום יקלו באופן מורגש.
ביום שישי, השמיים יהיו מעוננים חלקית בבוקר ונאים בהמשך היום. הטמפרטורות ימשיכו לרדת במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורים הפנימיים. ברוב חלקי הארץ הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
ביום השבת הקודש, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום נאה. לא צפוי שינוי משמעותי בטמפרטורות.
הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:
ירושלים: 21-33
תל אביב: 26-31
באר שבע: 22-36
חיפה: 26-31
טבריה: 25-38
צפת: 21-30
אילת: 28-40
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