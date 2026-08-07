תחזית מזג האוויר המעודכנת של השירות המטאורולוגי הישראלי מצביעה על ירידה זמנית בלבד בעומס החום, לפני הכבדה משמעותית שתחול כבר בראשית השבוע הקרוב.

על פי התחזית, היום (יום שישי) יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום צפוי מזג אוויר נאה ברוב האזורים. הטמפרטורות צפויות לרדת במעט ולחזור לרמות הרגילות לעונה ברוב חלקי הארץ, עם הקלה מסוימת בעומס החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.

בשבת הקודשת צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן בשעות הבוקר, ובהמשך היום יהיה נאה. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי, אך תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית בבוקר ונאה בהמשך היום. הטמפרטורות צפויות לעלות במעט, לצד הכבדה נוספת בעומס החום ברוב האזורים.

ביום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר, צפוי מזג אוויר נאה. הטמפרטורות יעלו ויהיו גבוהות במקצת מהרגיל לעונה. עומס החום יוכבד באופן משמעותי ויגיע לרמות כבדות עד קיצוניות בפנים הארץ, בעוד שבמישור החוף יהיה הביל.