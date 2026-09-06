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תחזית מזג האוויר

התחממות הדרגתית בדרך: הטמפרטורות צפויות לעלות והחום יתגבר

לאחר ירידה קלה בטמפרטורות, צפויה התחממות הדרגתית החל ממחר • עומסי החום יתגברו ברוב אזורי הארץ • הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה

ים המלח (צילום: נתי שוחט/Flash90.)

היום, יום ראשון, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות צפויות לרדת במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורי הפנים. בשעות הבוקר עשוי להירשם טפטוף קל בצפון הארץ ובאזור המרכז. במהלך הלילה צפוי מזג אוויר מעונן חלקית.

מחר, יום שני, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות צפויות לעלות במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורי הפנים, ויהיו מעט גבוהות מהמקובל בתקופה זו של השנה. עומסי החום צפויים להיות מורגשים ברוב אזורי הארץ.

ביום שלישי צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורי הפנים, ויהיו גבוהות מהמקובל לעונה.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה הקרוב:

ירושלים: 18-28 מעלות

תל אביב: 24-30 מעלות

באר שבע: 23-32 מעלות

חיפה: 23-29 מעלות

טבריה: 22-34 מעלות

צפת: 17-30 מעלות

אילת: 28-39 מעלות

טמפרטורותתחזית מזג אוויר

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