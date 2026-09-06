היום, יום ראשון, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות צפויות לרדת במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורי הפנים. בשעות הבוקר עשוי להירשם טפטוף קל בצפון הארץ ובאזור המרכז. במהלך הלילה צפוי מזג אוויר מעונן חלקית.

מחר, יום שני, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות צפויות לעלות במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורי הפנים, ויהיו מעט גבוהות מהמקובל בתקופה זו של השנה. עומסי החום צפויים להיות מורגשים ברוב אזורי הארץ.

ביום שלישי צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במעט, בעיקר באזור ההרים ובאזורי הפנים, ויהיו גבוהות מהמקובל לעונה.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה הקרוב:

ירושלים: 18-28 מעלות

תל אביב: 24-30 מעלות

באר שבע: 23-32 מעלות

חיפה: 23-29 מעלות

טבריה: 22-34 מעלות

צפת: 17-30 מעלות

אילת: 28-39 מעלות