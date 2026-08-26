שינוי משמעותי במזג האוויר צפוי להגיע לארץ בסוף השבוע, כאשר השירות המטאורולוגי מעדכן על אירוע גשם חריג במיוחד לתקופה זו של השנה. לאחר תקופה ממושכת של מזג אוויר קיצי חם, תגיע מערכת גשם חורפית-קיצית החל ממוצאי שבת, אשר תגיע לשיאה במהלך שעות הלילה שבין שבת לראשון.

התחזיות מצביעות על כך שהמשקעים יתפרשו על שטח גיאוגרפי נרחב, כאשר מוקד הסערה יהיה לאורך רצועת מישור החוף כולה - מהצפון, דרך השרון ועד לגוש דן והשפלה.

על פי הדיווחים, שיא המערכת צפוי בשעות לפנות בוקר של יום ראשון. בפרק זמן קצר של שעה עד שלוש שעות, עשויים לרדת באזור החוף כ-20 עד 30 מילימטרים של גשם. המשקעים יילוו בתופעות מזג אוויר קשות הכוללות סופות רעמים, ברקים וברד.

עוצמת המשקעים בזמן כה קצר מעוררת חשש רציני מפני הצפות עירוניות נרחבות, במיוחד בערי המרכז, גוש דן והשפלה. מערכות הניקוז העירוניות אינן מוכנות לקלוט כמויות מים כה גדולות בשיא עונת הקיץ.

המערכת תתחיל להשפיע כבר ביום שבת, אז יהיה מזג האוויר מעונן חלקית, ובשעות הבוקר ייתכנו טפטופים או גשמים קלים בצפון ולאורך החוף. עם התקדמות השעות ובמהלך הלילה, הגשם יתפשט בהדרגה ויהפוך למקומי מצפון הארץ ועד צפון הנגב, בליווי סופות רעמים בודדות. ביום ראשון ימשך מזג האוויר המעונן והגשמים המקומיים יימשכו בשעות הבוקר.

במקביל למשקעים, צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות, שתגענה לרמה נמוכה מהרגיל לעונה בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, מה שיביא הקלה מורגשת מעומסי החום הכבדים.

החריגות של האירוע אינה רק בעוצמת הגשם ובחשש להצפות, אלא גם בעובדה שהוא מגיע שבועות ספורים לאחר אירוע גשם משמעותי נוסף שהתרחש כבר החודש. ברשומות המטאורולוגיות של מדינת ישראל מעולם לא תועד חודש אוגוסט שבו התרחשו שני אירועי גשם שונים עם יותר מ-10 מילימטרים של משקעים. בשירות המטאורולוגי מדגישים כי אם התחזית תתממש במלואה, מדובר בהתרחשות חסרת תקדים מבחינה היסטורית. מנהל השירות המטאורולוגי ציין כי לא זכור אירוע מסוג זה בתולדות המדידות בארץ בחודש אוגוסט.

יצוין כי באמצע החודש הנוכחי כבר פקד את הארץ גל גשמים חזק שהתרכז בעיקר בצפון ובאזור ירושלים והסביבה. בתחנת המדידה במעלה אדומים נרשמו 21 מילימטרים של גשם בתוך שעה אחת, שהצטברו בסופו של דבר לכ-25 מילימטרים - נתון שנחשב כבר אז לנדיר ביותר. כעת, המערכת הצפויה בסוף השבוע עשויה אף לשבור את שיא הגשם ההיסטורי לאירוע בודד בחודש אוגוסט, העומד כיום על 33 מילימטרים שנמדדו בכפר גלים בשנת תשל"א (1971).

נדבך נוסף המדגיש את ייחודיות האירוע הוא הפריסה הגיאוגרפית הרחבה של המשקעים. בעוד שגשמי קיץ נוטים להיות נקודתיים וממוקדים, הפעם מדובר במערכת רחבת היקף שתקיף את רוב חלקי הארץ - מהצפון דרך המרכז ועד צפון הנגב. מעבר לכך, עצם האזהרה מפני הצפות עירוניות במישור החוף בחודש אוגוסט מהווה תקדים, שכן מעולם לא נרשמו הצפות באזורי החוף בתקופה זו של השנה. עוצמת הגשמים עלולה להעמיס באופן מיידי על תשתיות הניקוז העירוניות ולהוביל להצפות בכבישים, במעברים תת-קרקעיים ובאזורים נמוכים.