לאחר שעות ארוכות, החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר מזה מספר שעות, ככל הנראה לאחר שנסחף במי נחל סמוך למודיעין עלית, הסתיימו לעת עתה ללא תוצאה, הסריקות יחודשו מחר בשעה שש בבוקר | "קיים חשש ממשי לחייו של הנעדר", אומרת המשטרה (חדשות)
לאחר יומיים רגועים, השירות המטאורולוגי פרסם "אזהרה אדומה" מפני רוחות עזות וחריגות שיפקדו את ישראל משעות הערב, הלילה ובמחצית הראשונה של מחר | משבי הרוח באזור החוף עשויים להגיע למהירות של עד 110 קמ"ש, מה שיכול לגרום לשיבושים בטיסות | בנוסף, יש צפי להצפות ושיטפונות משמעותיים (בארץ, מזג אוויר)
דו"ח חדש חושף כי יותר מ־640 מיליארד טונות של קרח נמסו בשנה אחת בלבד | קצב עליית פני הים הוכפל מאז שנות ה־90, והקהילה המדעית מזהירה: אם הפליטות לא יופחתו מיד, ערים שלמות עלולות להיעלם מהמפה | בוועידת האקלים בברזיל - התנגדות פוליטית לפתרונות מחייבים (חדשות, טבע)
מזג האוויר החורפי חזר אך לא להרבה זמן, בעיר נתניהו הרחובות הוצפו תוך שעה בלבד, כאשר במקום ירד 'מבול' של 20 מ"מ - תוך כאמור פחות משעה | העירייה: "אנו מטפלים באירוע, הייתה כמות משקעים גדולה בזמן קצר" (חדשות בארץ)
בשל הצפות לסירוגין לאורכו של כביש 90 מעין גדי, דרך הערבה ועד אילת, הכביש נחסם כעת לתנועת רכבים. בנוסף, נכון לשעה זו הכניסה והיציאה אל העיר אילת וממנה חסומות | זאת בנוסף לכבישים שנחסמו כבר החל משעות הצהריים: כביש 12 - נאות סמדר - אילת, כביש 40 - צומת ציחור -קטורה, כביש 13- צומת ציחור - צומת מנוחה (מזג אוויר)
גשמי הברכה שיורדים בשעות האחרונות באזורים נרחבים ברחבי הארץ גרמו להצפות באחד הרחובות המרכזיים בעיר אלעד • בתיעוד מהרחפן נראה רחוב רבן יוחנן בן זכאי כשהוא מוצף במים רבים רוכבים מתקשים להמשיך בדרכם • צפו בתיעוד (חרדים)
הסערה ביירון נמצאת כעת בעיצומה, ומכל רחבי הארץ מגיעים תיעודים של הצפות ורכבים הנתקעים במים בגובה רב | נחל סער החל לזרום לראשונה מתחילת העונה - וכך זה נראה | 14 ישראלים נזקקו לחילוץ על ידי כב"ה ומד"א לאחר שרכבם נתקע בהצפות (חדשות)
הסופה קלאודיה היכתה בסוף השבוע את מערב אירופה והובילה להצפות נרחבות באזורים נרחבים בבריטניה | בפורטוגל נהרגו שלושה בני אדם, בהם זוג קשישים שנלכדו בביתם בהצפות | בתיעודים נראות הצפות הענק בבריטניה, כאשר המים הגיעו עד לצוואר (בעולם)